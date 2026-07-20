Detenido por robar a turistas en el aparcamiento del aeropuerto de Palma

Detenido en el aeropuerto de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen argelino, como presunto autor de un delito de hurto, por sustraer pertenencias a turistas en el aparcamiento del aeropuerto de Palma.

Según ha informado en un comunicado, el pasado domingo un viajero de origen extranjero denunció a la Policía Nacional que acababa de ser víctima de una sustracción y que, mientras comprobaba el coche que había alquilado, alguien había aprovechado para cogerle una tablet, la cartera con documentación, 200 euros en efectivo, una mochila y un juego de llaves de una vivienda en la Part Forana.

Tras realizar diferentes pesquisas, los policías pudieron conocer quién era el presunto autor y que contaba con antecedentes por hechos similares. Así, llevaron a cabo un operativo para localizarle y el pasado martes establecieron un dispositivo por las instalaciones aeroportuarias, ya que sabían que se encontraba en las inmediaciones.

Sobre las 18.45 horas, se le localizó en el aparcamiento del aeropuerto de Son Sant Joan y se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de hurto.

Los investigadores de la Comisaría de la Policía Nacional en el aeropuerto descubrieron que el presunto autor utilizaba un mismo modus operandi. Al parecer, se vestía como si fuera turista para pasar desapercibido y, de esta manera, poder acercarse a sus presuntas víctimas para sustraerles sus pertenencias en diversas zonas del aeropuerto, especialmente en el aparcamiento.