Detenido por robar a turistas teléfonos de alta gama en Playa de Palma con el 'abrazo cariñoso'

Detenido por robar a turistas varios teléfonos de alta gama en Playa de Palma con el 'abrazo cariñoso'. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente robar teléfonos de alta gama a varios turistas en Playa de Palma.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, agentes de la Policía Local de Palma adscritos al dispositivo Setur 2026, que refuerza la presencia policial en zonas turísticas y comerciales, arrestaron al hombre, de 30 años y nacionalidad senegalesa, como presunto autor de un delito de hurto y un delito leve de apropiación indebida.

La intervención se inició a las 05.10 horas del pasado lunes en la calle Missió de San Diego, cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida por un turista de nacionalidad alemana.

El ciudadano manifestó que un individuo se le había aproximado de forma amistosa con la intención de darle un abrazo y, en ese momento, le sustrajo del interior de su bolsillo un teléfono móvil valorado en 1.500 euros.

Los hechos continuaron con una batida por la zona a partir de la descripción detallada del autor material, que vestía una camiseta verde con capucha, y de su acompañante.

A las 05.25 horas, una unidad policial localizó en las inmediaciones de la misma calle a dos individuos que se correspondían con las descripciones aportadas. Al percatarse de la presencia de los policías, ambos emprendieron la huida a la carrera en direcciones opuestas.

Los agentes consiguieron interceptar al sospechoso, que iba vestido completamente de negro y portaba una bandolera, mientras que el segundo implicado logró huir.

La Policía Local de Palma inspeccionó las inmediaciones y, a unos 50 metros de distancia, localizó tirados en el suelo siete teléfonos móviles de alta gama entre varios vehículos estacionados.

Uno de los dispositivos, propiedad del turista requirente, se hallaba a escasos dos metros del investigado y fue devuelto a su propietario en el mismo lugar tras formalizarse la denuncia.

En ese momento, los agentes arrestaron al sospechoso. En dependencias policiales se personaron dos turistas más de nacionalidad húngara para denunciar el robo de sus teléfonos tras rastrear la señal de geolocalización de uno de ellos.

Uno de los ciudadanos reconoció un terminal, valorado en 800 euros, entre los objetos intervenidos.

Los denunciantes explicaron que el robo se había producido esa misma madrugada, entre las 03.00 y las 05.00 horas, en la zona de ocio frente a Playa de Palma, donde tres varones se les acercaron y les abrazaron de forma afectuosa para sustraerles los aparatos.

Una de las víctimas constató que la vestimenta de uno de los asaltantes coincidía exactamente con la ropa negra y la bandolera que portaba el detenido.

Finalmente, la Policía Local formalizó el traspaso de las actuaciones y del arrestado a la Policía Nacional, junto con los cinco teléfonos restantes.