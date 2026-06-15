Detenido por robarle un collar de oro a una mujer a la que empujó al suelo en Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas junto a un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robarle un collar de oro a una mujer, con la que mantuvo un forcejeo y a la que empujó al suelo, en Palma.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron el pasado mes de abril en el barrio palmesano de Son Ferriol.

El sospechoso abordó a la víctima por la calle y tiró bruscamente del collar que llevaba puesto. Los dos forcejearon hasta que el arrestado la empujó al suelo y se fugó.

La mujer, tras ser atendida en un centro hospitalario a causa de los hematomas y erosiones que sufrió, denunció los hechos en comisaría.

Fue entonces cuando la Policía abrió una investigación que les permitió identificar al sospechoso, de origen marroquí y a quien le constan antecedentes policiales por hechos similares.

El pasado martes le localizaron y le arrestaron como supuesto autor de un delito de robo con violencia.