Detenido por romper una orden de alejamiento y tratar de engañar a la policía haciéndose pasar por la víctima - POLICÍA LOCAL

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por presuntamente quebrantar una orden de alejamiento e intentar engañar a una patrulla policial haciéndose pasar por la víctima.

Los hechos ocurrieron la noche del 29 de mayo en la calle Nuredduna cuando el presunto autor solicitó ayuda a una patrulla de la Unidad Nocturna, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

El investigado explicó que tenía problemas con un hombre, que supuestamente tenía dictada una orden de alejamiento. Así, acompañó a los agentes y, a una distancia de unos 30 metros, señaló al supuesto agresor, que estaba sentado en un banco con un grupo de amigos.

Los policías indicaron al denunciante que se alejara del lugar mientras se entrevistaban con el otro hombre. Al pedirle explicaciones, este último manifestó que hacía unos meses había tenido problemas con el requirente y que la orden de alejamiento y prohibición de acercamiento a menos de 200 metros recaía sobre el que pidió ayuda a los policías.

Según el relato de la víctima, el hombre se había acercado minutos antes hasta el lugar donde estaba sentado con sus amigos y había pasado por delante de él mirándole con actitud desafiante y murmurando cosas ininteligibles. Aunque no se acercó más, permaneció por los alrededores vigilándole a la vista.

La Policía Local confirmó que el primer hombre, peruano y de 35 años, era el que tenía la prohibición judicial de acercarse y comunicarse con la víctima.

Ante estos hechos, lo detuvieron por el quebrantamiento de la medida cautelar. La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales, junto con el arrestado, fueron traspasadas a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.