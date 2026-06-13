Detenido por romper la ventanilla de un taxi con un codo en Palma - POLICÍA LOCAL

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente romper con su codo una de las ventanillas de un taxi que estaba parado en un paso de peatones.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 23.20 horas en la confluencia de las calles Llaüt y Pare Bartomeu Salvà cuando una Unidad de Intervención Inmediata se encontraba parada debido al tráfico.

Según la información del cuerpo policial, los agentes vieron como dos coches por delante había un taxi que estaba detenido para ceder el paso a los peatones.

En un momento dado, uno de los peatones, alemán y de 24 años, supuestamente golpeó de forma contundente con el codo la ventanilla trasera derecha del vehículo. Así, rompío el vidrio y luego continuó caminando.

Los policías iniciaron el seguimiento del presunto autor sin perderle de vista, que también estaba siendo perseguido por el taxi afectado. A los pocos metros del lugar del incidente, los agentes lo interceptaron.

Durante la identificación, los efectivos comprobaron que el joven alemán presentaba pequeñas heridas y restos de sangre en el codo derecho, lesiones del todo compatibles con la fractura de un cristal.

Igualmente, el vidrio de la puerta corredera lateral derecha del taxi estaba roto totalmente y el cristal fijo trasero derecho se encontraba astillado.

La Policía detuvo al joven como presunto autor de un delito de daños y fue trasladado a un centro médico para tratarle las lesiones.

Por su parte, la víctima acudió a dependencias policiales para interponer la denuncia. La Sala de Atestados instruyó las pertinentes diligencias que, junto al detenido, fueron traspasadas a la Policía Nacional.