Detenido en Santa Eulària con 100 gramos de ketamina y varias bolsas con tusi en un coche

Efectos intervenidos al detenido. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Santa Eulària por supuestamente transportar 100 gramos de ketamina y varias bolsas con tusi en un coche.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, ocurrieron la noche del pasado domingo.

Los agentes estaban realizando labores preventivas de seguridad ciudadana cuando observaron un vehículo estacionado cuyo ocupante mantenía una actitud vigilante y realizaba continuas observaciones del entorno.

Le identificaron y le registraron el coche, donde encontraron dos bolsas con unos 100 gramos de ketamina y varias bolsas con tusi, sustancia también conocida como cocaína rosa.

El sospechoso, de 39 años, también portaba consigo 920 euros en billetes de muy bajo valor que los investigadores creen que proceden de la venta de los estupefacientes.

Por todo ello fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.