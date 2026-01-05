Detenido en Santa Eulària por amenazar y tratar de matar a otras personas en una vivienda okupada

Cuchillo intervenido. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por, presuntamente, amenazar y tratar de matar a otros moradores en una vivienda okupada en Santa Eulària (Ibiza).

Según ha informado el Instituto armado este lunes, hace una semana una patrulla se trasladaba a una vivienda ocupada de la calle del Mar en la localidad de Santa Eulària tras ser requerida por un altercado en el interior.

Una vez en la puerta escucharon gritos de petición de auxilio, por lo que accedieron a la casa y en su interior sorprendieron a un individuo que portaba entre sus manos el trozo del marco de una puerta con la que amenazó a los agentes con la intención de agredirlos. Tras conminarle a deponer su actitud y negarse a ello, fue reducido por los guardias civiles.

Una vez controlada la situación, comprobaron que la vivienda mostraba numerosos destrozos y se entrevistaron con dos hombres más residentes en la casa, quienes manifestaron que el otro individuo en estado muy alterado y agresivo, había destrozado con un cuchillo de grandes dimensiones la puerta de la habitación mientras dormían, llegando a realizar un gran agujero a través del cual había intentado agredirlos, a la vez que les amenazaba con matarlos.

Además, una vez que lograron arrebatarle el cuchillo, el hombre les roció con un bote de ácido y les dijo que los quemaría vivos. Por todo ello, y tras comprobar los destrozos realizados y localizar el cuchillo, los agentes procedieron a la detención del hombre de 31 años y origen magrebí al que le constan numerosos antecedentes por diferentes hechos.