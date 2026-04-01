Detenido en Segovia por estafar 53.000 euros a una menorquina haciéndole creer que tenía un virus en su móvil

Dos agentes de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Segovia a un hombre por supuestamente estafar 53.000 euros a una menorquina haciéndole creer que tenía un virus informático en su teléfono móvil.

La mujer presentó una denuncia en la comisaría de Maó el pasado mes de mayo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

Según su relato, una persona que se hizo pasar por un empleado de una entidad bancaria le contactó a través de una videoconferencia y le dijo que su teléfono había sido infectado con un virus informático.

El supuesto estafador le dijo que el virus había logrado acceder a su cuenta bancaria y había realizado unos cargos fraudulentos. Si quería solucionar el problema, añadió, le debía realizar una transferencia de 30.000 euros y apagar el teléfono hasta el día siguiente.

Cuando la mujer encendió su dispositivo la mañana siguiente recibió una nueva videollamada del mismo hombre, quien le solicitó que le facilitara sus claves de acceso a la aplicación del banco con el fin de ayudarla a solucionar definitivamente el problema y así poder recuperar el dinero que le había sido sustraído, a lo que accedió.

Ese día le volvieron a llamar desde el mismo número que habían contactado el día anterior, indicándole que su problema ya había sido resuelto.

Fue en ese momento cuando la víctima se percató de que en su cuenta se habían efectuado varias transferencias. La primera, del 8 de mayo, era la que la denunciante había enviado de manera voluntaria; el día 9 de mayo había otras dos, una de 10.000 euros y otra de 3.000 euros.

La denunciante manifestó a los policías que en las videollamadas nunca llegó a ver al supuesto empleado bancario, ya que la pantalla su terminal se veía en negro.

Con todos estos datos, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos lograron identificar al sospechoso, un hombre de vivía en Segovia.

Por ello, solicitaron la colaboración de sus compañeros segovianos, quienes le arrestaron como supuesto autor de un delito de estafa.

De las transferencias monetarias efectuadas se han podido recuperar y devolver a la víctima casi 23.000 euros. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Policía Nacional ha recomendado no facilitar datos personales ni bancarios a desconocidos. De la misma manera, ha advertido que cuando el banco le expone que le va a bloquear la cuenta si no realiza una operación puede tratarse de una estafa. Las entidades bancarias nunca solicitan las claves de acceso de sus clientes.