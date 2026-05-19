Detenido un septuagenario que amenazó con una pistola a unos menores por burlarse de él

Detenido en Eivissa un septuagenario que amenazó con un arma a unos menores por burlarse de él - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, septuagenario, por supuestamente amenazar con un arma de fugo a unos menores por burlarse de él en Eivissa.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando la Policía recibió una llamada que alertaba de que un hombre había utilizado lo que parecía una pistola para amenzar a unos menores en la calle, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

Así, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) se entrevistaron con las víctimas y sus familiares, quienes confirmaron que el hombre supuestamente había apuntado a los menores sin mediar palabra.

Tras realizar las pesquisas pertinentes, la Policía Nacional localizó el domicilio del presunto responsable en la misma zona. El investigado, un septuagenario, manifestó a los agentes que su intención no era causar daño, sino amedrentar a los jóvenes tras haber recibido insultos y burlas por parte de ellos.

Como consecuencia de la intervención, los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de la licencia correspondiente.

Durante el registro, se incautó una pistola, un cargador y un cartucho calibre, que han sido remitidos a la Brigada Local de Policía Científica para su análisis balístico. El arma forma parte de una colección legalizada que el detenido tenía en su posesión.