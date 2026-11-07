Detenido tras ser pillado en el aeropuerto de Palma con móviles y relojes posiblemente robados. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que fue sorprendido en el aeropuerto de Palma con una veintena de teléfonos móviles y cuatro relojes de alta gama posiblemente robados.

Según ha informado la Zona de Baleares del Instituto Armado, los hechos se remontan a semanas anteriores, cuando agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Palma hallaron una veintena de teléfonos móviles y cuatro relojes de alta gama en una maleta facturada y analizada con rayos X.

Tras solicitar al propietario, senegalés de 32 años, que justificara la propiedad y la procedencia de los objetos, con un valor aproximado de 20.000 euros, y no poder demostrarla, quedaron incautados y depositados en las dependencias de la Guardia Civil para su comprobación.

Siguiendo el relato de los agentes, el pasado miércoles se arrestó al individuo ya que tras distintas averiguaciones y una nueva revisión individualizada de los dispositivos móviles incautados, se comprobó uno de estos figuraba como robado.

Una vez realizada la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial de Palma.