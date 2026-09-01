Detenido tras ser pillado con cocaína en su coche en un control en Calvià - GUARDIA CIVIL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas tras ser pillado llevando cocaína oculta en su coche en el Toro, en Calvià.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes durante un servicio rutinario de prevención de la delincuencia en la zona de el Toro, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Al dar el alto a un vehículo, los agentes se percataron de que el conductor, de 56 años y de origen europeo, comenzó a actuar de forma nerviosa y evasiva. Una vez identificado, comprobaron que tenía numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Ante este hecho y la actitud del conductor, los agentes comprobaron el interior del vehículo, en el que había escondidas bajo la esterilla siete dosis de cocaína, preparadas en bolsas individuales, posiblemente para vender.

Además, el presunto autor llevaba consigo una cantidad de dinero en billetes de bajo valor, procedente de la venta de droga. El hombre fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.