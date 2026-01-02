Detenido el trabajador de un local de ocio de Ciutadella por agredir a un cliente con un objeto punzante

Dos agentes de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional detenido a trabajador de un local de ocio de Ciutadella por supuestamente agredir a un cliente con un objeto punzante durante una discusión para acceder al baño.

Los hechos sucedieron sobre las 04.30 horas de la noche de Año Nuevo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

El 091 recibió una llamada alertando de que se acababa de producir una agresión con arma blanca en el interior del establecimiento y hasta allí se desplazaron varios agentes.

Los policías comprobaron que había un joven sangrando por una herida punzante en el abdomen, quien manifestó que había sido agredido por un trabajador del local y que todo se había originado por una discusión para acceder al baño, un hecho que acreditaron varios testigos

Rápidamente se personaron en el lugar los servicios sanitarios, quienes tras realizar una primera valoración, consideraron necesario el traslado de la víctima hasta un centro médico.

Los agentes detuvieron al trabajador del local como supuesto autor de un delito de lesiones agravadas por el uso de objeto punzante. El grupo de Policía Judicial se ha hecho cargo de las investigaciones para el total esclarecimiento del suceso.