Detenido por tráfico de drogas con dos kilos de marihuana en su coche en Campos - GUARDIA CIVIL

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras hallar dos kilos de marihuana en su coche en Campos.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando los agentes observaron a un vehículo que hacía una maniobra esquiva al percatarse de la presencia de la patrulla, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Al dar el alto al coche e identificar a su conductor, español y de 43 años, los agentes comprobaron que este desprendía un fuerte un olor a marihuana, por lo que decidieron realizar una inspección exhaustiva del vehículo.

En su interior se hallaron tres bolsas que contenían 18 paquetes de marihuana prensada al vacío, con un peso aproximado de dos kilos. Cada bolsa llevaba escrita el nombre de una localidad diferente a la que iba destinada la droga que contenía.

También se localizó una placa de hachís de unos 100 gramos, un envoltorio con polvo blanco en su interior, presuntamente cocaína, así como 3.385 euros en billetes.

Ante las sustancias halladas, los agentes procedieron a la detención del hombre y a la aprehensión del dinero y de las sustancias. El detenido, junto con las diligencias instruidas han sido presentadas ante la autoridad judicial.