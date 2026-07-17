Detenido por tráfico de drogas durante un intento de ocupación en Ciutadella

Sucesos.- Prisión provisional por agredir a dos octogenarias para robarles las joyas en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha informado este viernes de la detención de un hombre de origen español, por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas al llevar cocaína, tres botes de éxtasis líquido y ácido bórico.

Los hechos sucedieron el pasado viernes, cuando dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ciutadella fueron alertadas de un posible intento de ocupación. Al llegar a la vivienda, vieron a un hombre que encajaba con la descripción del presunto autor que había aportado el testigo al 091.

Al cachearle, se percataron de que portaba cocaína, tres botes de éxtasis líquido y ácido bórico. Todo ello, por el peso que arrojaba, presuntamente era para distribuirlo a otras personas de manera ilícita, ya que superaba el tamaño que, presuntamente, se concibe como monodosis según la legislación.

Al ser preguntado, el varón dijo que eran sedantes que había comprado por internet, si bien más tarde reconoció que eran sustancias estupefacientes.