Detenido por tratar de matar a otro de una puñalada en el cuello en Manacor

Detenido por tratar de matar a otro de una puñalada en el cuello. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un joven por tratar de matar a otro de una puñalada en el cuello.

Los hechos, según ha indicado la Jefatura en un comunicado, ocurrieron el pasado jueves, cuando una víctima de una puñalada acudió por sus propios medios hasta el Hospital de Manacor para ser atendido. Una patrulla que estaba custodiando a un detenido observó la llegada del herido.

El hombre fue trasladado de inmediato a la sala de reanimación, donde fue estabilizado por los servicios médicos. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones --incluida una perforación de la tráquea-- fue derivado al Hospital Son Espases para una valoración especializada.

Los policías localizaron el vehículo de la víctima en la entrada del hospital y presentaba abundantes restos de sangre en su interior. El coche fue trasladado a dependencias policiales para preservar los indicios y llevar a cabo una inspección ocular por parte de la Policía Científica.

En un primer momento, la víctima dijo que había sido agredida por un desconocido en la vía pública tras un intento de robo. Sin embargo, en una declaración posterior ante la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional cambió sustancialmente su versión de los hechos.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial se movilizaron de inmediato debido a la gravedad de los hechos para recabar las primeras informaciones y poder identificar al autor de la puñalada, que resultó ser un ciudadano español.

Al principio se determinó que los hechos sucedieron durante la tarde noche, momento en que un joven residente en Manacor acudió al encuentro de un conocido qjue le había llamado.

Según las pesquisas, la agresión se llevó a cabo en el interior del vehículo de la víctima, tras encontrarse en una localidad cercana. Una vez dentro del coche y de regreso a Manacor, el presunto autor le atacó de forma sorpresiva y sin posibilidad de defensa con un cuchillo de grandes dimensiones.

Le provocó un profundo corte en el cuello y heridas en la mano cuando intentaba defenderse.

Tras el ataque, el agresor en medio de la carretera se bajó del vehículo y huyó campo a través hacia su vivienda, mientras que la víctima se desplazó por sus propios medios hasta el hospital.

LOCALIZACIÓN DEL CUCHILLO Y DEL PRESUNTO AUTOR

Ante la gravedad de los hechos, los investigadores identificaron al supuesto autor y establecieron un dispositivo de vigilancia para poder dar con él.

También se recuperó el cuchillo, que tenía 24 centímetros de hoja. Los policías averiguaron igualmente que lo llevaba desde su domicilio. El sospechoso fue arrestado finalmente en Manacor y también sufría heridas fruto de la refriega.