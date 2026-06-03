Detenido por tratar a robar a punta de navaja a un joven que practicaba deporte en un parque de Palma

Archivo - Sucesos.- Detenida por dejar solos en casa a sus dos sobrinos pequeños para irse a dar una vuelta con amigos en Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente intentar robar a punta de navaja a un joven que practicaba deporte en un parque de Palma.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado viernes en un parque cercano a la calle Manacor, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

De repente se le acercaron dos hombres y, mientras uno entablaba conversación con él, el otro cogió sus pertenencias y huyó a la carrera. El deportistas le alcanzó rápidamente, pero el sospechoso le amenazó con agredirle con una navaja que llevaba en el bolsillo.

Un testigo alertó a unos policías que patrullaban por la zona, quienes detuvieron al sospechoso como supuesto autor de un delito de robo con violencia. Su compinche ya no se encontraba en parque cuando llegaron los agentes, por lo que sospechan que huyó del lugar.