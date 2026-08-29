Detenido por tratar de secuestrar a una menor a la que acosaba: "Serás mía y solo mía"

Archivo - Agente de la UFAM de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente tratar de introducir a la fuerza en una furgoneta a una menor a la que había estado acosando desde hace años.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, los hechos se remontan al pasado 8 de agosto, sobre las 23.00 horas, cuando la menor se dirigía al domicilio de unos familiares.

De repente, fue sorprendida por dos varones que, sin mediar palabra, la agarraron de las manos y de los pies con la intención de introducirla en una furgoneta aparcada en las inmediaciones. Para facilitar su cometido, los presuntos autores habían dejado las puertas traseras del vehículo abiertas.

Un grupo de mujeres, al ver lo que ocurría, auxiliaron a la víctima. Ante la imposibilidad de llevarse a la menor por la ayuda de testigos, uno de los varones huyó a pie, mientras que el otro lo hizo en la furgoneta.

Cuando la víctima presentó la denuncia en la Jefatura Superior, explicó que reconoció sin ningún género de dudas a uno de los presuntos autores y que tenía una orden de alejamiento respecto a ella.

La menor afirmó que el presunto autor la habría estado acosando desde años atrás y que, durante el intento de introducirla en el vehículo, le dijo: "Tú serás mía y solo mía".

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional realizaron diversas gestiones encaminadas a la localización del presunto autor. Tras recabar información y llevar a cabo varias pesquisas, averiguaron su paradero.

Finalmente, los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de condena.