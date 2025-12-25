Detenido por vender drogas desde una nueva caseta ilegal de Son Banya

Drogas, dinero y efectos intervenidos en una caseta del poblado de Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente vender sustancias estupefacientes desde una nueva caseta ilegal levantada en el poblado de Son Banya (Palma).

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tuvieron lugar el pasado sábado durante un dispositivo de prevención de la delincuencia.

Los agentes observaron como en el interior del poblado se habían levantado, de nuevo, varias casetas ilegales desde donde aparentemente se vendían diversos tipos de drogas.

Establecieron un pequeño dispositivo policial con el fin de localizar e identificar a los responsables de las mismas. Cunado se adentraron en Son Banya y apenas se habían apeado de sus vehículos, una persona dio la voz de alarma --"agua", en el argot-- y dos hombres y una mujer se dieron a la fuga.

Los agentes, no obstante, accedieron a la caseta y encontraron a un hombre junto a una mesa de madera con diversas cantidades de cocaína, hachís, marihuana y mediación, así como pequeñas cantidades de dinero en efectivo. También había una báscula y varias hojas de papel con anotaciones.

Al identificar al sospechoso, los agentes se percataron de que le constaba una orden de alejamiento del poblado. Por todo ello fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y de otro de quebrantamiento de medida cautelar.