Detenidos por allanar una vivienda de Palma, cambiarle la cerradura y agredir a varios policías

Dos agentes de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer por supuestamente allanar una vivienda de Palma, cambiarle la cerradura y agredir a los agentes que les arrestaron.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron sobre las 22.15 horas del pasado jueves en el barrio de El Vivero.

Dos hermanos llamaron al 091 alertando de que acababan de ocupar de forma ilegal su vivienda. Cuando llegaron a su casa, explicaron a los policías que se desplazaron al lugar, se encontraron con que la cerradura había sido cambiada.

En el interior de la vivienda había una persona en ese momento. Poco después, los agentes observaron como una segunda persona accedía al interior de la misma.

Tras comprobar que la llave de los moradores no abría la puerta, llamaron al timbre. Los sospechosos abrieron y les invitaron a entrar, alegando que habían pagado a una tercera persona para residir en esa casa.

No pudieron acreditar esa situación, pero manifestaron su negativa a abandonar el domicilio. Cuando los agentes fueron a detenerles, la mujer les propinó patadas, puñetazos y mordiscos, a lo que se sumó el hombre.

Ambos fueron reducidos y detenidos como supuestos autores de un delito de allanamiento de morada y otro de atentado contra agentes de la autoridad.