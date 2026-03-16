Detenidos por colarse en un avión en el que se les había prohibido embarcar

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Palma a dos hombres por, supuestamente, colarse en un avión en el que se les había prohibido embarcar.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado domingo. Agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma fueron alertados de un incidente en la zona de embarque de un vuelo con destino a Barcelona.

Dos pasajeros a los que les habían denegado el embarque, obviando las advertencias de la tripulación para que no subieran a bordo, se habían introducido a la fuerza en el interior de la aeronave.

A su llegada, los agentes pidieron a los ahora arrestados que abandonaran la cabina y la zona de seguridad. Como se negaron, los dos hombres, de origen africano y de unos 27 años, fueron detenidos.