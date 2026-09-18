Detenidos dos empresarios en Palma por explotar a trabajadores en situación irregular privándolos de derechos

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos empresarios han sido detenidos en Palma por la Policía Nacional por presuntamente explotar laboralmente a trabajadores en situación irregular privándoles de derechos, y aplicar diferentes condiciones con los empleados que tenían en situación regular.

Los dos hombres han sido arrestados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y se han conseguido detectar tres víctimas.

Según ha informado la Policía, los empresarios contrataban a trabajadores en situación irregular que no tenían permiso de trabajo, ni residencia, aprovechándose del estado de necesidad de estas personas. La mayoría de ellos eran contratados al pasar por las naves pidiendo trabajo o al tener conocimiento de que estos empresarios contrataban a personas en situación irregular.

Varios testigos confirmaron los hechos a la Policía y señalaron que las condiciones laborales eran abusivas ya que los empresarios se aprovechaban de su estado de necesidad por tener los trabajadores personas dependientes a su cargo.

Según la Policía, se ha acreditado que los empresarios hacían distinciones entre los trabajadores regulares y los irregulares. En concreto, los primeros tenían derecho a vacaciones, finiquito y condiciones laborales "normales", mientras que los otros carecían de estos derechos y cobraban al final de la jornada laboral una cantidad aproximada de 60 euros. Algunos de ellos, además, no tenían permiso de conducir pese a que la empresa se dedicaba al traslado de mercancías.

Se llevó a cabo una inspección en la sede donde los trabajadores realizaban la carga. Se identificaron irregularidades en cinco empleados, uno de los cuales se encontraba en situación irregular, y algunos no estaban dados de alta en la Seguridad Social.