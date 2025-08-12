Detenidos dos hombres por agredirse y apuñalarse en un local de Son Gotleu

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres por presuntos delitos de lesiones graves tras una pelea ocurrida en la barriada de Son Gotleu.

La pelea tuvo lugar la madrugada del pasado viernes cuando una dotación del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) se desplazó hasta la zona tras recibir un aviso de que se estaba produciendo una pelea con arma blanca.

Al llegar, según la información de la Policía Loca, los agentes encontraron a dos hombres ensangrentados que se estaban agrediendo mutuamente, por lo que los separaron. Ambos hombres se negaron a explicar lo sucedido pero varios testigos explicaron lo ocurrido, que fue corroborado después por las grabaciones de las cámaras de seguridad del local.

Al parecer, la discusión se inició cuando uno de los hombres, un guineano de 42 años, propinó una bofetada al otro. Tras esta agresión, la víctima, un dominicano de 45 años, abandono el lugar pero minutos después regresó y apuñaló en el costado al otro hombre.

Este último intentó defenderse con una silla pero recibió varias puñaladas en la mano, una de las cuales le cortó un tendón. El apuñalado le arrebató el cuchillo y comenzó a propinar puñetazos y a golpear la cabeza contra la pared del otro, llegando a romper el casco de bicicleta que llevaba puesto. Así, lo sacó al exterior del local y continuó con la agresión hasta que llegó la policía.

Los dos hombres, que presentaban lesiones de diversa consideración, fueron detenidos y trasladados por separado en ambulancia a los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases. Tras las diligencias iniciales, la Sala de Atestados traspasó a los detenidos a la Policía Nacional.