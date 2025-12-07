Detenidos dos hombres por cultivar marihuana en dos domicilios diferentes en Palma

1034128.1.260.149.20251207120054 Cultivo de marihuana en un domicilio de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, uno español y otro de origen rumano, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, por cultivar marihuana en dos domicilios diferentes en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que la semana pasada agentes del Grupo II de Estupefacientes llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación que se inició al conocer que se estaría cultivando marihuana en un domicilio del barrio de La Vileta. En dicho piso, presuntamente, se cultivaba, elaboraba y preparaba marihuana para su posterior venta y distribución.

Tras realizar las correspondientes pesquisas, los agentes comprobaron que el presunto autor, efectivamente, tenía una plantación de marihuana en dicho domicilio y diferentes enseres para el cultivo. Por ello, los policías nacionales, tras solicitar y obtener autorización judicial, accedieron al piso el pasado martes.

En el registro, los agentes encontraron 62 plantas sin cogollo, 38 cogolladas y cerca de 400 ramas de marihuana seca. De la misma manera, finalmente, se intervinieron casi dos kilos de cogollos y útiles para la venta y distribución de la sustancia estupefaciente. También se intervinieron más de 1.400 euros.

Donde se encontraba la plantación, los policías del Grupo II de Estupefacientes hallaron compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo de la plantación fuera fructífero.

El hombre alegó a los agentes que toda la plantación era para autoconsumo y no para su posterior venta.

Por todo ello, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Asimismo, durante la mañana del pasado viernes, en otra operación policial, los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional realizaron otra entrada en una vivienda de Son Gotleu, ya que, presuntamente, había otra plantación de marihuana.

Al acceder al interior, los policías nacionales encontraron 145 plantas de marihuana y que se había montado una instalación eléctrica casera para poder cultivar. Asimismo, había diversos cogollos listos para distribuir y útiles para la venta de sustancia estupefaciente.

Ante esto, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

Hay que recordar que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través de antidroga@policia.es o a de la web de Policía donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.