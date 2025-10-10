Detenidos dos hombres por un hurto en el interior de un vehículo en el centro de Palma

Archivo - Sucesos.- Libertad con cargos para un joven que agredió a su pareja en la calle en la barriada de Arxiduc - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres, de origen argelino, por un hurto en el interior de un vehículo en el centro de Palma.

Según ha informado la Policía Local en nota de prensa, la patrulla circulaba por Alexandre Rosselló cuando fue alertada por varios ciudadanos de que dos hombres acababan de entrar en un vehículo y después habían huido a pie en dirección al pasaje de Maneu.

Los agentes localizaron a los dos individuos que coincidían con la descripción. En el lugar de la detención se personó el dueño del vehículo asaltado, quien informó del robo de su teléfono móvil y de unas gafas de sol valoradas en 300 euros. Durante el registro los policías encontraron el teléfono pero las gafas no fueron localizadas.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.