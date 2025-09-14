Detenidos dos hombres que introducían droga en Mallorca mediante paquetería

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional en Palma ha detenido a dos hombres, uno de origen eslovaco y el otro alemán, por presuntamente recibir paquetes que contenían diversas drogas.
La investigación comenzó, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, el pasado agosto cuando un establecimiento de telefonía recibió un paquete que contenía una decena de botes de popper. El gerente entregó la droga al Grupo II de Estupefacientes, que inició las pesquisas para localizar al autor.
El paquete no lo recibía el presunto autor directamente, sino que utilizaba a terceras personas. Finalmente, localizaron al destinatario el pasado martes, que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.
En cuanto al otro detenido, a principios de esta semana una empresa de paquetería se puso en contacto con la Policía Nacional tras recibir un paquete que desprendía un fuerte olor a hachís. En concreto, contenía más de medio kilo de hachís.
Los agentes identificaron a un hombre el pasado miércoles, que fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.