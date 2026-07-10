Detenidos dos hombres en Maó especializados en dar el 'cambiazo' con productos tecnológicos falsos. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a dos hombres que formaban parte de un grupo criminal dedicado a la venta fraudulenta de dispositivos electrónicos falsos de una conocida marca comercial.

La intervención policial de los agentes adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano se inició a raíz de una llamada al 091, que alertaba de una fuerte discusión en las inmediaciones de un establecimiento de alquiler de vehículos en la avenida de Europa, en el polígono industrial de Maó.

Al personarse las dotaciones policiales en el lugar, una de las partes se identificó como víctima de una estafa sufrida el día anterior.

Según manifestó el afectado, dos hombres le habían ofrecido un teléfono móvil de última generación por un importe de 700 euros. Tras comprobar en la página oficial que el terminal inicial era auténtico y original, los vendedores aprovecharon el momento del pago para realizar la maniobra conocida como 'cambiazo', entregando una réplica falsa y de nula calidad dentro de una caja manipulada.

Al coincidir nuevamente con los estafadores en la vía pública, la víctima les recriminó la acción, iniciándose la disputa. Al percatarse de la llegada de los vehículos policiales, los sospechosos intentaron ocultar las pruebas arrojando una mochila azul por encima de la valla de un establecimiento colindante.

Gracias a la colaboración de un testigo que presenció la maniobra, los agentes pudieron recuperar la mochila, la cual contenía una gran cantidad de material tecnológico falsificado.

La investigación posterior, asumida por la Brigada Local de Policía Judicial, permitió determinar el alcance del fraude. Los agentes especializados confirmaron que las cajas presentaban envoltorios y etiquetas manipuladas que duplicaban de forma idéntica los números de serie e IMEI, una característica técnica imposible en productos originales.

En total, se han retirado del mercado ilícito 49 artículos falsificados, que imitaban los estándares de diseño de una marca de telefonía y que hubieran alcanzado un valor aproximado en el mercado legal superior a los 31.000 euros de haber sido auténticos.

Los objetos intervenidos son réplicas exactas de teléfonos inteligentes de alta gama, relojes inteligentes, dispositivos de pulsera de última generación con número de serie clonados, auriculares inalámbricos de diversos modelos y formatos presentados en cajas de diferentes colores para simular autenticidad y más de 1.500 euros y 280 libras esterlinas en efectivo.

Las consultas en las bases de datos policiales revelaron que los arrestados ya habían sido identificados el pasado mes de enero en Elche (Alicante), por un patrón idéntico de estafa, falsificación y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo los códigos de clonación empleados en los dispositivos intervenidos en Maó coinciden plenamente con los detectados en investigaciones previas por estafas similares en Cartagena (Murcia) y Palma.

La Policía Nacional ha dado cuenta de la vulneración de los derechos de marca a la empresa propietaria de la propiedad industrial afectada. Los detenidos, junto con todo el material intervenido y el atestado policial tramitado, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.