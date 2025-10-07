Detenidos dos hombres en Sant Josep al ser sorprendidos con sustancias estupefacientes

IBIZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Ibiza ha detenido a dos hombres como presuntos autores de delitos contra la salud pública, en el marco de la vigilancia en zonas de ocio para la prevención de delitos en la localidad de Sant Josep.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, cuando agentes que realizaban una patrulla peatonal por las inmediaciones de las instalaciones de un establecimiento de ocio nocturno, observaron a un individuo que, al detectar su presencia, realizó un movimiento esquivo, lo que alertó a los agentes que procedieron a su identificación y comprobaron que portaba en el interior de una mochila tipo bandolera numerosas dosis de sustancias en bolsitas tipo monodosis de cocaína rosa - Tusi, cocaína, MDMA, cristal, marihuana y éxtasis.

Por todo ello, se procedió a la detención del joven, de procedencia sudamericana y 28 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Posteriormente, otra patrulla de la Guardia Civil que se encontraba prestando servicio de seguridad ciudadana por la carretera de Playa d'en Bossa observó a una persona que levantó sus sospechas, por lo que los agentes se apearon del vehículo y procedieron a su identificación.

Así, localizaron entre sus pertenencias numerosas dosis de sustancias tipo MDMA y cristal y se procedió a la detención del varón, de origen magrebí y 37 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de drogas en lugares públicos, aunque sea para consumo propio, está tipificada como infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana y conlleva sanciones económicas, además de posibles implicaciones penales si se aprecia intención de tráfico o distribución.