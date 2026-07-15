Detenidos dos hombres por traficar con droga en Son Banya

Detenidos dos varones por tráfico de drogas en una caseta de Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en el interior de una caseta del poblado de Son Banya.

Según ha informado en un comunicado, durante la intervención los agentes se incautaron de varias dosis de cocaína, parches de fentanilo, marihuana, medicamentos y cerca de 100 euros en efectivo.

La actuación se llevó a cabo por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, que patrullaban por las inmediaciones del poblado cuando observaron a dos hombres junto a una caseta utilizada presuntamente para la venta de sustancias estupefacientes.

Al aproximarse al lugar, varias personas situadas en la entrada del poblado comenzaron a gritar para alertar de la presencia policial. En ese momento, los agentes observaron cómo dos hombres abandonaban la caseta y huían.

No obstante, los policías lograron interceptar a ambos sospechosos, que portaban varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo. Posteriormente accedieron a la caseta, donde localizaron parches de fentanilo, marihuana, medicamentos y útiles para la venta de drogas.

Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.