Detenidos dos jóvenes por tráfico de drogas en el puerto de Maó

Dinero y droga incautada en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría Local Maó ha detenido a dos jóvenes por tráfico de drogas en una zona de ocio nocturno de la ciudad.

Según ha informado este lunes en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo, cuando agentes de paisano integrados en un dispositivo preventivo de delincuencia detectaron a cuatro individuos sospechosos en la zona de aparcamientos cercana a los establecimientos de ocio nocturno del Moll de Ponent, en el puerto de Maó.

Al percatarse de la vigilancia en la zona, uno de los jóvenes alertó en voz alta al resto sobre la presencia de vehículos policiales circulando por las inmediaciones, y sugirió abandonar el lugar de forma apresurada. Ante este comportamiento, los agentes iniciaron un seguimiento a pie y observaron que los cuatro implicados se introducían en un turismo.

Con el objetivo de interceptar el vehículo antes de que se pusiera en marcha, los policías se identificaron y solicitaron el apoyo de varias dotaciones uniformadas. Durante la inspección del vehículo, observaron movimientos bruscos de los ocupantes de los asientos traseros, quienes trataron de ocultar diversos objetos debajo de las alfombrillas del coche.

Así, al realizar el registro de seguridad detectaron que los dos jóvenes de la parte posterior portaban y ocultaban importantes cantidades de sustancias ilegales preparadas en envoltorios y dinero en efectivo fraccionado.

Ante las evidencias halladas y la disposición de las sustancias para el tráfico ilícito, se procedió a la detención de ambos varones, que fueron trasladados posteriormente a dependencias policiales para la tramitación del atestado.

Tras el análisis e inventario detallado en el marco de las diligencias policiales, se constató la intervención de cocaína, dos envoltorios plásticos transparentes, éxtasis (MDMA), un total de 19,5 pastillas de color rosa fucsia con un grabado en forma de faro y tres cruces, hachís, un trozo de sustancia resinosa de color marrón con un peso aproximado de 0,48 gramos.

Además, se intervino una báscula digital de precisión de tamaño reducido, habitualmente empleada para el fraccionamiento de dosis y un total de 300 euros en dinero en efectivo.

Los detenidos y el material incautado ha sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente para el inicio del proceso penal.

La Policía Nacional ha recordado a los ciudadanos que pueden colaborar a erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciando de forma anónima.