Detenidos dos ladrones en Ibiza que golpearon al propietario de un reloj de alta gama

IBIZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a dos hombres, de origen marroquí, como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Según ha informado la Policía este lunes en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 29 de septiembre en las proximidades de la calle de Sa Punta cuando una pareja de turistas fue abordada por cuatro individuos con el objetivo de sustraer el reloj de alta gama que portaba uno de ellos.

Durante el forcejeo, las víctimas sufrieron contusiones y golpes. Los autores huyeron del lugar, pero fueron perseguidos por los agentes de la Policía Nacional que habían sido alertados previamente por el 091.

Tras lograr interceptarlos, los policías consiguieron recuperar el reloj y retener a dos de los agresores. Ambos fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Tras la detención, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Ibiza inició la investigación para identificar y detener a los otros dos autores fugados del lugar de los hechos.