Detenidos dos menores por golpear y robar a una persona sin techo en el centro de Palma

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por supuestamente agredir y robar a una persona sin techo en una calle del centro de Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes cuando varios testigos avisaron a la Policía de que un hombre había sido agredido por dos jóvenes.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima estaba en el suelo y explicó que dos jóvenes se le habían acercado a bordo de un patinete y que tras hablar con él le habían golpeado con gran violencia.

Los presuntos agresores continuaron pegándole y lanzándole patadas en la cabeza. Uno de ellos aprovechó para robarle varias monedas que llevaba en su bolsillo y, antes de huir, intentó robarle una bicicleta.

El hombre fue atendido por los servicios sanitarios, ya que tenía heridas y cortes en la cabeza y el rostro.

Un testigo confirmó la agresión y dio características de los presuntos autores, que fueron localizados en una calle cercana. Los menores explicaron a los agentes que habían discutido con un indigente y que se marchaban para no tener problemas.

La Policía los detuvo como presuntos autores de un robo con violencia. Uno de ellos pegó un puñetazo en la cara a uno de los agentes, por lo que le imputaron un delito de atentado a agente de la autoridad.