Detenidos dos menores en Palma tras robar una moto y circular con ella en sentido contrario

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PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos menores como presuntos autores de un delito de hurto uso de vehículo por, presuntamente, haber robado una moto y haber circulado con ella por la acera, un carril bici y en sentido contrario.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el pasado jueves por la tarde una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano vio a dos ocupantes de una moto que parecían demasiado jóvenes para llevar ese vehículo y que, al darles el alto, se dieron a la fuga.

La moto casi colisionó contra un vehículo que estaba estacionado, se subió a la acera, poniendo en peligro a los peatones, y escapó a toda velocidad por un carril bici. Desde La Soledad, que había empezado la persecución, la acción se trasladó hasta el Paseo Marítimo.

Allí, los presuntos autores siguieron esquivando coches, saltándose semáforos en rojo, ocupando el carril contrario y estando cerca de impactar contra otros turismos en varias ocasiones para evadir a los agentes. En la calle Jaume III, otra patrulla les cerró el paso, pero los menores la sortearon y se dirigieron en dirección contraria hacia Avenida Argentina.

Finalmente en Avenida Argentina, los jóvenes golpearon un turismo que no pudieron evitar y rebotaron sobre otro que estaba estacionado y, entonces, huyeron corriendo. El piloto pudo escapar, pero el copiloto fue interceptado poco después.

Tras realizar diversas gestiones, los agentes conocieron que la moto se había sustraído fuera del término municipal de Palma y que se había manipulado para poder arrancarla. Ante esto, el menor fue detenido por ser el presunto autor de un delito de hurto uso de vehículo y, posteriormente, pasó a disposición de Fiscalía de Menores.

Al día siguiente, las mismas patrullas realizaron diferentes pesquisas para localizar al conductor de la moto, a quien encontraron y detuvieron como presunto autor de los delitos de hurto en uso de vehículo y conducción temeraria.