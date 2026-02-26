Detenidos en Eivissa cuatro hombres que robaban los motores y las pateras que acababan de llegar a las Pitiusas

Patera llegada a Ibiza - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres que robaban los motores y las pateras que acababan de llegar a las costas pitiusas, por lo que han sido acusados de ser los supuestos autores de un delito de apropiación indebida.

Según ha informado el Instituto Armado, agentes en las Pitiusas venían investigando la sustracción de pateras abandonadas en la costa de Formentera por parte de varios individuos que se dedicaban a esperar la llegada de pateras para, una vez abandonadas, sustraerlas inmediatamente.

El pasado día 24 fueron detenidas dos personas en la zona de Sa Caleta de Sant Josep y fue recuperaba una embarcación que acababan de sustraer y que habían ocultado en una cueva de la costa en las proximidades del lugar.

Posteriormente, este miércoles se detuvo a otras dos personas en la zona de Talamanca cuando transportaban en una embarcación el motor fuera borda que acababan de robar.

Se han recuperado dos motores y una embarcación, además de intervenir las dos embarcaciones utilizadas para cometer los ilícitos que han quedado a disposición judicial.

Estas embarcaciones suelen estar relacionadas en procedimientos judiciales en los que se investiga a mafias organizadas dedicadas al tráfico de inmigrantes. El Consell de Formentera recoge estas embarcaciones para una posterior destrucción si no se implican directamente en hechos delictivos.

Los cuatro detenidos, tres españoles y un paraguayo, pasarán a disposición judicial en las próximas horas. La Guardia Civil continuará con los dispositivos establecidos para evitar hechos similares.