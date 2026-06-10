Detenidos un hombre y una mujer por cinco robos en el interior de vehículos en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Eivissa a una mujer de origen checo y a un varón de origen argelino, presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio llevados a cabo entre finales de febrero y finales de marzo de este año.

Según ha informado la Policía en un comunicado, a ambos detenidos se les imputan tres robos con fuerza en interior de vehículo y dos delitos de hurto en interior de vehículo. A la mujer también se le imputa un delito de estafa mientras que al hombre se le imputan dos delitos de falsedad documental y un delito contra la seguridad vial.

Los hechos investigados tuvieron lugar principalmente en la zona de aparcamiento de la playa de Talamanca, donde los detenidos tenían su principal campo de acción.

Los sospechosos se movían después por distintas partes de la isla intentando realizar cargos con las tarjetas sustraídas, desplazándose para ello en vehículos alquilados fraudulentamente.

Una vez se logró la identificación de los presuntos autores, una mujer de origen checo y a un hombre origen argelino, se iniciaron los dispositivos para su búsqueda y detención, logrando la misma en una céntrica calle de la ciudad de Eivissa, pasando a disposición judicial.

A ambos detenidos les constan detenciones por delitos contra el patrimonio, así como numerosas identidades empleadas para dificultar las investigaciones policiales, estando especializados en los robos o hurtos en interior de vehículo.