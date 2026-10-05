Detenidos un hombre y una mujer por vender droga en un 'after' en Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a un hombre por presuntamente vender 'speed' y otras drogas en una fiesta 'after' en Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta establecieron controles de seguridad en las zonas cercanas a una casa en la que se celebraba un 'after'.

Según ha señalado la Policía Nacional en una nota de prensa, la información se conocía por la gran afluencia de jóvenes y las numerosas quejas de los vecinos de la zona.

En un momento determinado, los agentes observaron cómo dos personas abandonaban la casa y, al ver a las patrullas, realizaban maniobras bruscas e inusuales con la clara intención de no pasar el control policial.

Los agentes interceptaron el vehículo y procedieron a la identificación de todos los ocupantes y a la inspección del interior. La mujer y el hombre portaban diversas cantidades de 'speed' y otras bolsas pequeñas con otros tipos de drogas.

Para conocer su composición, todas ellos se remitieron a la autoridad sanitaria competente. También localizaron 170 euros, fragmentados en diversos billetes y monedas.

Por todo lo anterior, los agentes los detuvieron como presuntos autores de un delito contra la salud pública, efectuándose su traslado hasta dependencias policiales.