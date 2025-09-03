Detenidos en Ibiza dos ladrones, uno de ellos un hombre de 73 años que asaltó hasta tres viviendas

IBIZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Ibiza ha procedido a la detención de dos personas, como presuntas autoras de cuatro robos en domicilios. Uno de ellos, es un hombre de 73 años, autor de tres robos recientes.

Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, en la madrugada del pasado lunes se recibió el aviso de un vecino de la localidad de Sant Josep de Sa Talaia que comunicaba que una persona estaba intentando acceder a su domicilio desde el jardín, después de haber forzado la puerta de acceso.

Rápidamente, se trasladó al lugar una patrulla del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y detuvo in fraganti al autor, un varón español de 73 años.

Una vez detenido, se comprobó que además de este robo era autor de dos robos más, uno el pasado 17 de agosto cuando accedió a un domicilio vacacional de la localidad de Sant Josep del que sustrajo tres mochilas, tres relojes, varias tarjetas de crédito y ropa variada, y otro el día 14 del mismo mes, en otra casa de la misma localidad, en el que después de fracturar la ventana de un baño, huyó con varios aparatos electrónicos tras ser sorprendido por los propietarios.

Por otro lado, en la tarde del pasado lunes se cometió un robo en una vivienda de la localidad de Sant Antoni. El autor fracturó la puerta principal y revolvió varias estancias de la casa, abandonando el lugar por una de las ventanas al ver que la inquilina estaba en el interior.

Tras recibir la comunicación del hecho, una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se trasladó al lugar e interceptó por las inmediaciones del domicilio al autor, un marroquí de 46 años. Ambos detenidos son conocidos por los agentes al haber sido detenidos en numerosas ocasiones por hechos similares.