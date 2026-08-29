Detenidos tras ser sorprendidos con droga después de sufrir un accidente de moto en Palma

Detenidos tras ser sorprendidos con droga tras sufrir un accidente de moto en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer que fueron sorprendidos con droga, supuestamente para traficar con ella, tras sufrir un accidente de moto.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, el pasado lunes, sobre las 07.30 horas, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se dirigió a la calle General Riera de Palma, donde se había producido un accidente de motocicleta y dos personas estaban heridas.

Los agentes se personaron en el lugar y observaron a un hombre y una mujer sentados en el suelo del asfalto y su motocicleta perfectamente aparcada junto a ellos.

Los policías nacionales solicitaron una ambulancia y se acercaron a ellos para auxiliarles. El hombre portaba una riñonera y no quería quitársela. Además, no colaboraba y se mostró reacio y extraño.

El policía comprobó que en el interior de la riñonera había gran cantidad de sobres de plástico vacíos y tres bolsitas con sustancia pulverulenta rosa y otros artículos relacionados con sustancias estupefacientes. Ante el hallazgo, los agentes solicitaron la presencia de otra patrulla para colaborar en la intervención.

Al revisar la motocicleta, localizaron un compartimento donde había una mochila con útiles, presumiblemente para la elaboración de sustancias sintéticas psicoactivas, entre ellos un pequeño hornillo eléctrico, un bote de 1.000 mililitros de suero, un pequeño bote con un líquido rosado anaranjado con pipeta y un bote de cristal con un líquido cristalino.

Mientras el hombre estaba siendo atendido en la ambulancia informó a uno de los policías que todas las sustancias estupefacientes eran para su consumo propio y que él mismo fabricaba y elaboraba las mismas. El hombre añadió que lleva diversos materiales y sustancias consigo y los lleva a diversas fiestas a las que acude.

La motocicleta estaba alquilada por la mujer, que indicó a los agentes que el hombre de vez en cuando le pagaba para que le trasladara a varios sitios con la motocicleta. La mujer admitió que sabía que el hombre podía estar traficando con drogas, aunque desconocía si en ese momento llevaba algo. La mujer indicó que momentos antes el hombre conducía la motocicleta.

Los agentes, sin embargo, comprobaron que el hombre no tenía carné. En vista de los hechos se detuvo a ambas personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Además al hombre también por un delito contra la seguridad vial.

Posteriormente la mujer arremetió contra uno de los agentes, por lo que también fue detenida como presunta autora de un delito de atentado.

Finalmente los agentes intervinieron una bolsita con marihuana y tres bolsitas con tussi, así como varios efectos utilizados para la elaboración y distribución de las sustancias.