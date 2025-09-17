Detenidos tres hombres y una mujer por tráfico de drogas en Playa de Palma

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a tres hombres en un dispositivo policial contra el tráfico de drogas a pequeña escala que se realizó en la zona de Playa de Palma donde se celebraba una fiesta 'after'.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, durante la madrugada y mañana del pasado domingo, se establecieron controles de seguridad en las zonas de cercanas y al aparcamiento de un local donde se celebraba una fiesta ante la gran afluencia de jóvenes y las quejas de los vecinos de la zona y los agentes observaron cómo los presuntos autores, al observar la presencia de la Policía, realizaban maniobras bruscas e inusuales a con la intención de no acceder al control policial.

Así, ante la clara intención de abandonar la zona y con el fin de deshacerse de las sustancias estupefacientes que llevaban, lanzaron por las ventanillas envoltorios de plástico. No obstante, los agentes interceptaron a los vehículos y procedieron a la identificación de los ocupantes y a la inspección del interior, recuperándose los envoltorios de plástico lanzados por los presuntos autores.

Finalmente, fruto del dispositivo establecido a los presuntos autores les fueron intervenidas cantidades de cierta importancia de cocaína, tussi, éxtasis, hachís y marihuana, sustancias que ocultaban entre sus pertenencias e incluso entre los asientos de los vehículos, dispuestas para su venta y una indeterminada cantidad de dinero en billetes fraccionados.

Por todo ello, detuvieron a una mujer y a tres varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, a quienes trasladaron hasta dependencias policiales. Además, la detenida trató de agredir a los agentes que la trasladaban, por lo que se le imputó también un delito de atentado a agente de la autoridad.

La Policía Nacional ha recordado que la ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es donde existe un apartado específico para ello. También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.