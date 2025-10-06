Detenidos tres jóvenes por un robo con fuerza en una nave industrial de Inca

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Inca ha detenido a tres jóvenes por un delito de robo con fuerza en una nave industrial de Inca, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a la noche del pasado viernes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, recibió el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) comunicándole el salto de alarma en una nave industrial de Inca.

Los agentes se trasladaron al lugar y realizaron una inspección de las instalaciones. Allí, detectaron en una de las puertas de la nave a uno de los jóvenes en actitud vigilante, quien reconoció que estaba esperando a dos amigos que habían accedido al interior para robar.

Seguidamente acudió al lugar el responsable de las instalaciones y una patrulla de Policía Local, que, junto a los guardias civiles, inspeccionaron la nave y, tras varias batidas, localizaron escondidos a los otros dos varones.

Por todo ello se procedió a la detención de los tres jóvenes de origen magrebí de 26, 23 y 21 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.