Detenidos tres jóvenes por varios robos en el centro de Palma y el barco con el que llegaron a Mallorca

Agentes de la Policía Nacional con uno de los detenidos por varios robos en el centro de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a tres jóvenes por, supuestamente, haber robado móviles, carteras y hasta un abrigo de visón, tanto en el barco con el que habían llegado a Mallorca, como en las pocas horas que llevaban por el centro de Palma.

La actuación policial comenzó el pasado lunes por la mañana cuando varias personas llamaron al 091 y porque se habían producido varios robos y altercados en la calle Jaume III.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que varias patrullas se desplazaron hasta la zona y allí vieron una pelea entre dos ocupantes de un camión y tres jóvenes, porque los segundos habían intentado sustraer efectos del vehículo.

Al aparecer los policías nacionales, los tres jóvenes trataron de huir pero, tras unos breves instantes, todos los presuntos autores pudieron ser interceptados y retenidos por las patrullas.

Los afectados contaron a los policías que estaban haciendo una mudanza y, en un momento dado, los agresores trataron de sustraer el teléfono móvil de uno de ellos, que habían dejado en la cabina.

También sorprendieron a uno de los jóvenes en la parte de la caja del camión mientras presuntamente pretendía robar diversos objetos. En ese momento, las víctimas se enzarzaron con los presuntos autores.

Durante los cacheos, los policías descubrieron que llevaban diversos objetos y ropa de las tiendas de esta calle comercial, entre los que se encontraba un abrigo de visón que, presuntamente, habrían sido sustraídos.

Antes de detenerles, también vieron que los jóvenes trataban de esconder diversos móviles entre coches estacionados, que comprobaron que eran de los dos ocupantes del camión.

En el momento de la intervención policial, una trabajadora de un establecimiento próximo se acercó a los policías y les expuso que uno de los retenidos le había sustraído el teléfono móvil momentos antes, dispositivo que encontraron entre los objetos decomisados.

Igualmente, los agentes descubrieron que los jóvenes también se habrían apoderado de la riñonera de un operario municipal que se encontraba por la zona, para quedarse con el móvil y que fue recuperado.

Entre los objetos incautados también figuraban carteras con tarjetas y documentación de otras personas, además de dinero en varias divisas.

A partir de la detención, los agentes de la Comisaría Centro se hicieron cargo de la investigación para esclarecer los hechos y comprobaron que los detenidos habían llegado horas antes en una embarcación proveniente de Valencia.

Además, también conocieron que, presuntamente, serían los responsables de varios hurtos que se habían producido durante la travesía a diferentes pasajeros.

Finalmente los jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de numerosos delitos de hurto y un robo con violencia pero continuaron con las gestiones para comprobar el origen de los efectos intervenidos por si pudieran provenir de otros robos y aumentara el número de víctimas.