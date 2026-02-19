Detenidos tres menores por robar en una vivienda y un hotel de Sineu

Dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres menores de edad por supuestamente robar en el interior de una vivienda y de un hotel en la localidad mallorquina de Sineu.

Fue a finales del pasado enero que los investigadores constararon que se había producido un aumento en la comisión de robos en el interior de domicilios, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Todos ellos tenían características similares y sucedían durante el día, coincidiendo con la jornada laboral de las víctimas, y en viviendas que se encontraban aisladas. Los sospechosos aprovechaban entonces para, forzando las puertas, entrar en las viviendas y sustraer joyas o dinero en efectivo.

El pasado miércoles 11 de febrero la Policía Local de Sineu alertó a la Guardia Civil de que habían recibido un aviso relativo a la presencia de tres posibles ladrones en una vivienda de la localidad.

Efectivos de ambos cuerpos policiales se dirigieron al lugar, donde consiguieron localizar a los supuestos autores, tres jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 17 años, los cuales portaban objetos sustraídos y 3.000 euros en efectivo.

Los agentes les detuvieron como supuestos autores de un robo en una vivienda y otro en un hotel. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que decretó su ingreso en el centro de reforma de Es Pinaret.