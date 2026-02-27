Detenidos tres patrones de pateras en Eivissa

Patera en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en Eivissa a tres varones, de origen argelino, como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento a la inmigración ilegal al ser los supuestos patrones de tres pateras interceptadas en las Pitiusas.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la primera de las embarcaciones era una patera de fibra que no pretendía volver a costas argelinas, su punto de origen, mientras que la segunda patera pretendía dejar a los migrantes y volver al puerto en el que inició su marcha. En ella viajaban 14 inmigrantes a bordo, siendo todos varones argelinos.

Esta patera fue interceptada por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Baleares a seis millas al sur de Formentera. En el momento de la neutralización, se identificó al patrón y, por investigaciones posteriores de agentes de la UCRIF de la Policía Nacional, se consiguió identificar a un segundo patrón de la embarcación.

El objetivo de este tipo de naves es realizar viajes desde las costas argelinas a las islas de Eivissa y Formentera y regresar rápidamente al lugar de origen para poder realizar más trayectos, aprovechando así las características de la embarcación con las condiciones meteorológicas favorables. De esta manera, las organizaciones criminales consiguen un mayor beneficio en el tráfico de personas con una menor inversión, ya que pueden utilizar las embarcaciones varias veces. Asimismo, cobran más dinero por los trayectos al disminuir la duración del viaje.

Respecto a la primera patera, ésta fue localizada por el Grupo de Aviones perteneciente a la Guardia Civil en un vuelo de vigilancia marítima en la zona sur de Baleares, siendo una embarcación de fibra de cinco metros de eslora en la que viajaban diez migrantes a bordo, todos varones adultos de origen argelino. La embarcación llegó a la zona de Figueretas, en la ciudad de Eivissa.

Se consiguió identificar y detener al patrón mediante las imágenes obtenidas por la Guardia Civil y las labores de investigación realizadas por la UCRIF de la Policía Nacional sobre los tripulantes y la posición que ocupaban en la embarcación.