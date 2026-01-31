Trifulca familiar en Verge de Lluc: uno de los detenidos disparó su escopeta apuntando directamente a un hombre

Una escopeta y un cuchillo intervenidos en la trifulca de Verge de Lluc.- POLICÍA NACIONAL

PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los detenidos por supuestamente participar en la trifulca entre dos familias ocurrida el pasado lunes en el barrio palmesano de Verge de Lluc disparó su escopeta apuntado de forma directa a un hombre, quien sin embargo pudo esconderse tras una columna.

La Policía Nacional ha arrestado a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, como supuestos autores de los delitos de riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas, tentativa de homicidio y amenazas graves.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la trifulca, en la que se usaron armas blancas y de fuego, se produjo sobre las 11.00 horas del pasado lunes en el interior de un local del barrio.

En un primer momento se personaron en el lugar varias patrullas de seguridad ciudadana, que acordonaron la zona y recabaron las primeras informaciones. Además, localizaron a dos personas, una pareja, que presentaban heridas de carácter leve.

En vista de la gravedad de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios, quienes a partir de se momento se hicieron cargo de la investigación.

Los agentes averiguaron que la trifulca venía precedida de la mala relación que mantenían dos familias que durante mucho tiempo habían tenido diversas rencillas por diferentes circunstancias.

Al entrevistarse con la pareja herida, estos manifestaron que estaban en una calle del barrio cuando observaron la presencia de varios miembros de la familia rival que portaban armas blancas y de fuego.

Las víctimas se refugiaron en un local de la zona, hasta donde los sospechosos les siguieron y donde se originó el episodio violento. La mujer fue agredida con una silla y el hombre recibió varias acometidas con un arma blanca.

No obstante, pudo evitar que las puñaladas le alcanzaran el costado y la cabeza defendiéndose con una silla. Sí que sufrió, sin embargo, un corte leve en la mano.

Cuando la pareja consiguió refugiarse, uno de los supuestos agresores fracturó el cristal del citado establecimiento empleando una escopeta.

Después, apuntado al hombre de forma directa, efectuó un disparo. La víctima consiguió eludir el tiro escondiéndose detrás de una columna, desde donde escuchó una segunda detonación.

En un primer momento, según informaron fuentes policiales, solo había trascendido que se produjo un disparo al aire en el que ninguna persona resultó herida.

LA INVESTIGACIÓN

Los sospechosos, después de los disparos, abandonaron el lugar. La pareja víctima de la agresión fue atendida por los servicios de emergencias y los agentes de Homicidios llevaron a cabo una inspección ocular de la zona.

Los investigadores, tras llevar a cabo varias diligencias y gestiones, obtuvieron pruebas e indicios incriminatorios contra la familia agresora y determinaron el grado de participación de cada uno de los seis sospechosos.

Una vez identificados, los agentes desarrollaron un operativo policial dirigido a su localización y posterior detención. Tras ordenar su búsqueda y captura, y fruto de la presión policial, los seis se presentaron en comisaría acompañados de su abogado.

Todos ellos fueron arrestados como supuestos autores de delitos de riña tumultuaria y tenencia ilícita de armas. A dos de ellos se les imputan también delitos de tentativa de homicidio y a otros dos, de amenazas.

Los agentes, además, intervinieron una escopeta un cuchillo. La investigación sigue abierta con el objetivo de esclarecer los hechos de forma completa.