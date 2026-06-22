Detienen en Barcelona a dos hombres que asaltaron a un octogenario en su vivienda de Palma

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barcelona - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona a dos jóvenes que supuestamente habían asaltado a un octogenario en su vivienda de Palma y le robaron una cadena de oro.

Según han informado desde el cuerpo, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado en un domicilio del barrio de La Soledad en Palma, donde accedieron tres jóvenes y violentamente acometieron contra el morador.

A la víctima le arrancaron una cadena de oro que portaba en el cuello. El octogenario, han explicado, sufrió diversas lesiones, mientras los ladrones abandonaron el domicilio.

El Grupo de Atracos se hizo cargo de la investigación e identificó rápidamente a varias personas relacionadas con los hechos. Los agentes evitaron la fuga de dos de ellos que fueron detenidos en el aeropuerto de Barcelona, este domingo por la tarde.

Los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han conseguido recuperar la cadena robada, que se ha entregado a su propietario. La investigación continua abierta y no se descartan más detenciones.