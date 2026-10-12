Detienen a cinco hombres en Palma por pegar a un de grupo jóvenes cuando les recriminaron comentarios machistas

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a cinco hombres en Palma por, supuestamente, haber agredido a varios jóvenes y robarle el móvil a uno de ellos, cuando estos les reprobaron los comentarios machistas que habían proferido a dos de sus acompañantes.

Los hechos se desencadenaron el sábado de madrugada en la avenida Gabriel Roca, cuando un grupo de aproximadamente ocho personas abordó en la vía pública a dos mujeres con comentarios machistas, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Ante esta situación, varios acompañantes de las jóvenes intervinieron de forma pacífica para defender a las chicas. Sin embargo, los agresores reaccionaron de manera violenta, al abalanzarse sobre los acompañantes y comenzaron a darles puñetazos en el rostro y en la cabeza.

Además, uno de los agresores empleó una botella de cristal para golpear violentamente en la cabeza y en el rostro a una de las víctimas, lo que provocó que el objeto de vidrio se fracturase por el impacto y le causara profundas heridas sangrantes.

Asimismo, los agresores continuaron golpeando, mediante patadas y puñetazos, a los jóvenes. En mitad de la agresión, a una de las víctimas le fue sustraído además su teléfono móvil de alta gama.

Cuando sucedía esto, patrullas de la Policía Nacional que se encontraban por la zona acudieron al lugar tras ser avisados por un ciudadano. Al llegar los agentes, estos localizaron a dos jóvenes tendidos en la calzada con lesiones de consideración. Por eso, los policías solicitaron inmediatamente de inmediato asistencia sanitaria.

Las víctimas presentaban heridas sangrantes que requirieron diversos puntos de sutura en la cabeza y ambas fueron trasladadas en ambulancia a un centro hospitalario para evaluar si tenían más fracturas y atenderles.

Gracias a las descripciones facilitadas por testigos presenciales y las grabaciones en vídeo realizadas por testigos durante los hechos, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones que permitió localizar y detener a cinco de los presuntos autores por un delito de lesiones y otro de robo con violencia.