Detienen a un conductor ebrio en Pere Garau tras intentar invalidar el test de alcoholemia y agredir a policías

Agente de la Policía Local de Palma frente a un furgón. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 66 años por, presuntamente, conducir ebrio, tratar de anular la prueba de alcoholemia y agredir a varios agentes en la barriada palmesana de Pere Garau.

La actuación policial se inició el pasado sábado sobre las 03.00 horas cuando una patrulla observó a un turismo que circulaba en sentido contrario por la calle Francesc Barceló i Combis, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras interceptar el vehículo, los agentes identificaron al conductor, que presentaba síntomas claros de embriaguez. Al ser requerido para someterse a las pruebas de detección alcohólica, el hombre adoptó una actitud "hostil y desafiante".

A pesar de ser informado de las consecuencias legales de su negativa, el conductor hizo varios intentos de soplado fallidos de forma "deliberada" para invalidar el test, al mismo tiempo que lanzaba insultos y amenazas hacia los funcionarios.

La situación escaló cuando el individuo pasó de la resistencia verbal a la agresión física, al acometer con violencia contra los agentes. Durante el forcejeo, el hombre propinó varios golpes y empujones a los efectivos policiales, lo que obligó a su detención.

Tras ser trasladado a dependencias policiales para las diligencias pertinentes, se comprobó su domicilio, sus datos de filiación y, posteriormente, el investigado fue puesto en libertad con la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sea citado por los posibles delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas y atentado contra agentes de la autoridad.