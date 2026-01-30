Detienen a dos hombres por agredir a otro y causarle un corte en un ojo tras una discusión en un bar de Maó

Agentes de la Policía Nacional con los detenidos en un coche patrulla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres por, supuestamente, pegarle a otro varón y provocarle un corte en un ojo después de pelearse en un bar de Maó.

Durante la noche del 25 de enero, se recibió una llamada en el 091 en la que se indicaba que un varón estaba tumbado en el suelo, con abundante sangre en el rostro, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al personarse una patrulla de la vieron al varón que se encontraba tumbado en el suelo con el rostro lleno de sangre y presentaba un corte en uno de los ojos, así como un gran edema periocular, por lo que inmediatamente requirieron a los servicios sanitarios.

A partir de ese momento, policías de la Brigada Local de la Policía Judicial de Maó iniciaron la investigación para esclarecer los hechos.

Los agentes pudieron conocer que todo habría comenzado en el interior de un bar. Los presuntos autores se dirigieron en varias ocasiones a la víctima y, por su actitud, les acabaron expulsando del establecimiento. Al salir la víctima, los varones empezaron a agredirle y fue cuando le causaron las lesiones.

Por estos motivos, los agentes establecieron un dispositivo a finales de esta semana, tras localizar a los presuntos autores, y los detuvieron por ser presuntos autores de un delito de lesiones.