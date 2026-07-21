Detienen a dos hombres por agredir y robar 150 euros a un hamaquero en Playa de Palma cuando les fue a cobrar

Un policía introduce a uno de los detenidos en un coche patrulla. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a dos hombres de 35 y 59 años por, presuntamente, pegar a un hombre encargado del servicio de hamacas en Playa de Palma y robarle 150 euros de la recaudación del día, cuando les fue a cobrar por haber usado las tumbonas.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio sobre las 17.20 horas, en la zona de s'Arenal, cuando se recibió un aviso por una pelea proveniente de la Policía Local de Llucmajor.

En un comunicado, la Policía Local de Palma ha explicado que dos patrullas que se encontraban en las inmediaciones se desplazaron "rápidamente al lugar" y, al llegar, los agentes encontraron al hamaquero sangrando por la nariz y con una herida abierta sobre el ojo izquierdo.

El trabajador relató que dos hombres habían utilizado las hamacas durante un largo periodo de tiempo. Al ir a cobrarles la tarifa correspondiente, los individuos se levantaron e intentaron marcharse sin pagar mientras le insultaban.

Cuando la víctima les recriminó su actitud, los dos varones le agredieron violentamente con puñetazos en la cara y el cuerpo. Durante el ataque, el mayor de los agresores le agarró por la espalda y le aplicó una llave de estrangulamiento en el cuello.

Aprovechando la indefensión de la víctima, los agresores le sustrajeron 150 euros de la riñonera y huyeron hacia el paseo peatonal. El hamaquero los persiguió para intentar recuperar el dinero pero desistió cuando uno de los individuos esgrimió una navaja plegable para intimidarle, por lo que les perdió la pista a la altura del aparcamiento de un supermercado de la calle Torrent de Llucmajor. Un testigo corroboró ante los policías la brutal agresión inicial.

Con esta información y las descripciones facilitadas, los policías alertaron que los sospechosos habrían huido a bordo de un turismo. Una de las patrullas inició una batida por la zona y localizó el vehículo en la calle Marineta de Llucmajor con el motor en marcha y ocupado por dos hombres que coincidían plenamente con los presuntos autores.

En el cacheo preventivo, los agentes encontraron 355 euros en el bolsillo del hombre de 35 años, cifra que no supo justificar correctamente y de la que se intervinieron los 150 euros presuntamente sustraídos a la víctima.

Además, en el interior del coche y en la mochila de uno de los detenidos se localizaron diversos útiles habitualmente empleados en delitos contra la propiedad, como destornilladores, varillas metálicas flexibles y otros utensilios de precisión.

Tras ser reconocidos y dada la existencia de indicios racionales de delito, los policías detuvieron a ambos hombres por un supuesto delito de robo con violencia y los trasladaron a un centro médico para su revisión antes del ingreso en los calabozos. La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales, que fueron traspasadas a la Policía Nacional junto con los detenidos.