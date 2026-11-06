Detienen a dos jóvenes por agredir y robar a una pareja en el Paseo Marítimo de Palma

Tres agentes de la Policía Nacional, de espaldas, junto a sus motos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por supuestamente golpear a un hombre por la espalda e intentar robar el bolso a su pareja mientras esperaban un taxi en el Paseo Marítimo de Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, cuando el personal de una discoteca de la avenida Gabriel Roca pidió ayuda a una patrulla.

Los policías vieron a una pareja de turistas en un estado de nerviosismo y agitación. Además, el hombre tenía signos evidentes de haber sido golpeado en la cara y en la espalda.

Uno de los trabajadores de la discoteca informó a los efectivos de que la pareja había sido agredida por tres jóvenes mientras esperaban un taxi.

En concreto, uno de los supuestos agresores golpeó violentamente al hombre por la espalda y provocó su caída al suelo. A continuación, según el relato del empleado, los otros dos jóvenes comenzaron a pegar a la víctima, mientras este se encontraba indefenso.

Cuando dos de los presuntos autores seguían pegando al hombre, el tercero agarró el bolso de la mujer e intentó robárselo, tirando con violencia. A continuación los tres jóvenes se dieron a la fuga.

Después de escuchar los testimonios y asistir al hombre agredido, que fue trasladado a un hospital por sus heridas y fracturas en la cara, los agentes iniciaron un dispositivo para localizar a los supuestos agresores.

En la puerta de acceso a un local cercano al lugar de los hechos, una patrulla encontró a dos jóvenes cuya ropa y características coincidían con la descripción de los testigos. Cuando se dieron cuenta de la presencial policial, intentaron huir.

Los agentes consiguieron interceptarlos y les identificaron. Finalmente, el testigo y las víctimas confirmaron que los dos jóvenes habían participado supuestamente en la agresión y en el robo, por lo que fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales.