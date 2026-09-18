Detienen a dos jóvenes por robar un coche de un parking privado en el Pont d'Inca y conducir sin carné

Archivo - Un agente de la Guardia Civil en Magaluf. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, un hombre de 19 años y una mujer de 18, por, supuestamente, robar un vehículo del aparcamiento privado de un edificio ubicado en el Pont d'Inca y conducirlo sin carné.

Los hechos se desarrollaron la tarde del 16 de septiembre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de un vehículo que se encontraba aparcado en un bloque de viviendas, según ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Al parecer, los detenidos accedieron al edificio y se dirigieron al aparcamiento. Una vez allí, los sospechosos revisaron los vehículos y se percataron que uno estaba abierto. Una vez en el interior lo registraron y hallaron una segunda llave con la que lo arrancaron para abandonar el lugar.

El propietario, al percatarse de lo ocurrido, lo puso en conocimiento de la Guardia Civil. Al día siguiente, alrededor de las 18.00 horas, una patrulla circulaba por esta zona y observaron el turismo sustraído.

Inmediatamente, estos dieron el aviso y otra patrulla procedió a darles el alto. Al identificar a los ocupantes, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducir. Además, el coche presentaba varios golpes que afectaba considerablemente al lateral derecho del mismo.

Tras intervenir el vehículo, los agentes procedieron a la detención de los dos jóvenes, como presuntos autores de un delito de hurto de uso de vehículo, así como un delito añadido al conductor por conducir el mismo sin haber obtenido nunca autorización para ello. El vehículo ya ha sido entregado a su legítimo propietario.